Wels Christmas World
Kickoff for the Biggest Event Ever
Starting Friday, November 13, Wels will be the first city in the entire German-speaking region of Europe to call itself the “Christmas Capital.” Eleven days prior, the intensive phase of setup work began, which will be much larger than usual this year.
Cranes, flatbed trucks, heavy-haul trucks, forklifts, hand rollers, and ice machines currently dominate the scene in downtown Wels. Eleven days before the opening of Wels Christmas World, setup began for the trade fair city’s biggest event ever. As reported, Wels has been named the Christmas Capital of Europe.
Accordingly, Christkind GmbH has expanded the Advent market. “We’re expecting one million visitors, whom we plan to guide through the city center. To ensure everything goes smoothly, we began the intensive planning phase back in February instead of May. The abridged version of the security plan alone is 30 pages long,” says Christkind Managing Director Peter Jungreithmair, looking forward to the coming days with anticipation.
Transporting 70 Stalls
A total of around 70 booths must be transported from the warehouse on the outskirts of town to the city center. On average, each wooden structure weighs 1.5 metric tons. The effort involved in assembling the life-size Nativity scene and the Christkindl Lounge is particularly significant. “We’re facing twice as much work as usual,” says Jungreithmair.
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