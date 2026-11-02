Drittel-Lösung im Wohnbau soll Abwanderung stoppen

Zugang zu Eigentum erleichtern

Neu ist die Vergabe 48 geförderten Eigentumswohnungen im Baurecht. Diese sind etwas günstiger als Eigentumswohnungen, da nur die Baukosten finanziert werden müssen, nicht jedoch der Grundanteil. Frei finanziert werden 46 Einheiten angeboten, diese befinden sich in den hinteren zwei Blöcken, die am weitesten von der Landesstraße entfernt sind. Ganz vorne sind die zwei Blöcke mit den geförderten Mietwohnungen situiert, 51 an der Zahl. Insgesamt investiert die öffentliche Hand (IIG und IISG) rund 30 Millionen Euro. Die Nutzfläche beträgt gesamt 8900 Quadratmeter.