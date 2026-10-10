„Familien wird leistbarer Wohnraum entzogen“

Bogen 40 beschäftigt die Stadt weiter

Die Diskussion um die teure Anmietung und Sanierung des Bogens 40 könnte die Stadt auch noch länger beschäftigen. Ein Antrag der DNI-Fraktion auf erweiterte Prüfung durch den Stadtrechnungshof wurde zwar abgewiesen, aber könnte auf anderem Weg eingeleitet werden – wenn ein Viertel der Gemeinderäte dies verlangt. Hintergrund ist eine Anregung von Grün-GR Alexander Auer im Kontrollausschuss auf „umfassende Aufklärung“. Laut Stadt seien bis jetzt 262.000 Euro an Kosten aufgelaufen und nicht 300.000 €, wie dies die Opposition vorgerechnet habe.