Schauferl, Küberl und Förmchen stets griffbereit

Im Sand zu spielen, macht mitunter nur halb soviel Spaß, wenn das Spielzeug dafür fehlt. Das soll ab dem Frühling in Leobersdorf, Bezirk Baden, nicht mehr passieren. SPÖ-Bildungsgemeinderätin Amela Dzananovic setzt nun auf Nachhaltigkeit und Unterstützung: „Im Generationenpark wird direkt neben der großen Sandkiste eine gemeinschaftliche Holzkiste aufgestellt. Kinder können sich daraus Schaufeln, Kübel, Förmchen und anderes Sandspielzeug ausborgen.“ Unterstützung bei dieser Idee erhält sie von den Natur- und von den Kinderfreunden. „Das Projekt ist ein Gewinn für Familien im Ort. Das unterstütze ich gerne“, so Heidi Kasmader, Obfrau der Kinderfreunde.