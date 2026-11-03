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Sandspielzeug gesucht

Schauferl, Küberl und Förmchen stets griffbereit

Niederösterreich
03.11.2026 07:45
Bitten um Sandspielzeug für den Leobersdorfer Generationenpark: SPÖ-Bildungsgemeinderätin Amela ...
Bitten um Sandspielzeug für den Leobersdorfer Generationenpark: SPÖ-Bildungsgemeinderätin Amela Dzananovic und Heidi Kasmader, Obfrau der Kinderfreunde Leobersdorf.(Bild: Marktgemeinde Leobersdorf)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Eine neue Aktion im Sinne der Nachhaltigkeit und der Spielfreude gibt es ab sofort in Leobersdorf, Bezirk Baden. Hier wird es ab dem Frühling nämlich immer ausreichend Sandspielzeug für die kleinen Sandgräber geben. Zuvor wird aber um Spielzeugspenden gebeten.

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Im Sand zu spielen, macht mitunter nur halb soviel Spaß, wenn das Spielzeug dafür fehlt. Das soll ab dem Frühling in Leobersdorf, Bezirk Baden, nicht mehr passieren. SPÖ-Bildungsgemeinderätin Amela Dzananovic setzt nun auf Nachhaltigkeit und Unterstützung: „Im Generationenpark wird direkt neben der großen Sandkiste eine gemeinschaftliche Holzkiste aufgestellt. Kinder können sich daraus Schaufeln, Kübel, Förmchen und anderes Sandspielzeug ausborgen.“ Unterstützung bei dieser Idee erhält sie von den Natur- und von den Kinderfreunden. „Das Projekt ist ein Gewinn für Familien im Ort. Das unterstütze ich gerne“, so Heidi Kasmader, Obfrau der Kinderfreunde.

Spielzeug bis 20. November eingesammelt
Bis 20. November wird nun gut erhaltenes Sandspielzeug gesucht. Abzugeben samstags beim Flohmarkt beim Volksheim oder persönlich bei Amela oder Heidi. Alle Spielsachen werden vorsortiert und auf ihren Zustand überprüft. Im Frühjahr wird es dann noch einmal eine Sammelaktion geben.

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