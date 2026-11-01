At OK Linz
The Body as a Political Arena in Art
Linz-based artist Elisa Andessner breaks down boundaries between art, the body, and society: With “Body Counts. Body Narratives,” OK Linz presents the first comprehensive exhibition in the tradition of feminist art.
Since the early 2000s, Elisa Andessner has been working at the intersections of performance, photography, video, and installation. Her own body consistently serves as the starting point for her work.
A central question in her work is what traces and images history leaves behind in bodies. This is also expressed in the current exhibition at OK Linz through various “Body Counts. Body Narratives,” as works from different creative phases are brought together here.
Hidden Violence and Great Solidarity
In “Tattooed” (2025), Andessner transfers historical depictions of women’s bodies—which appeared on shooting festival targets around 1900—onto her own body as temporary tattoos. In this way, she connects personal experiences with women’s history and addresses the consequences of gender stereotypes and violence that continue to be felt today.
In more recent works, Andessner expands her exploration of the body to include a transnational perspective. This led to the photo series “Solidarity” (2026), created in collaboration with the anthropologist Helena Vodopija, who lives in Pula.
She has also participated in international feminist movements. Additional photographic works were created during her residencies in Mexico, funded by Landes-Kultur GmbH.
Time and again, Andessner impressively succeeds in combining feminist theory, historical imagery, and forms of protest into a powerful expression of emancipation and self-determination. Furthermore, interviews about resistance and hope bear witness to lived solidarity. The exhibition “Body Counts. Body Narratives” is on view through February 21, 2027.
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