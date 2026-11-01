Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

At OK Linz

The Body as a Political Arena in Art

Nachrichten
01.11.2026 16:00
Feminist protest photography from Mexico meets personal narratives of resistance and hope;
Feminist protest photography from Mexico meets personal narratives of resistance and hope;(Bild: Simon Veres)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Linz-based artist Elisa Andessner breaks down boundaries between art, the body, and society: With “Body Counts. Body Narratives,” OK Linz presents the first comprehensive exhibition in the tradition of feminist art. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Since the early 2000s, Elisa Andessner has been working at the intersections of performance, photography, video, and installation. Her own body consistently serves as the starting point for her work.

A central question in her work is what traces and images history leaves behind in bodies. This is also expressed in the current exhibition at OK Linz through various “Body Counts. Body Narratives,” as works from different creative phases are brought together here.

Hidden Violence and Great Solidarity
In “Tattooed” (2025), Andessner transfers historical depictions of women’s bodies—which appeared on shooting festival targets around 1900—onto her own body as temporary tattoos. In this way, she connects personal experiences with women’s history and addresses the consequences of gender stereotypes and violence that continue to be felt today.

In more recent works, Andessner expands her exploration of the body to include a transnational perspective. This led to the photo series “Solidarity” (2026), created in collaboration with the anthropologist Helena Vodopija, who lives in Pula.

Elisa Andessner, Self-Portrait
Elisa Andessner, Self-Portrait(Bild: Elisa Andessner)

She has also participated in international feminist movements. Additional photographic works were created during her residencies in Mexico, funded by Landes-Kultur GmbH. 

Time and again, Andessner impressively succeeds in combining feminist theory, historical imagery, and forms of protest into a powerful expression of emancipation and self-determination. Furthermore, interviews about resistance and hope bear witness to lived solidarity. The exhibition “Body Counts. Body Narratives” is on view through February 21, 2027.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
01.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf