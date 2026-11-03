„Muhammad Ali ist einer der größten Helden“

Der vor den Dreharbeiten die Witwe Alis getroffen hat, Lonnie Ali: „Wir haben uns im Muhammad Ali Center in Kentucky getroffen. Es war ein besonderer Moment. Sie musste ja auch ihr OK geben, damit ich die Rolle übernehmen darf. Natürlich hatte ich Angst, dass sie mich nicht gut findet, aber es hat alles geklappt.“

Sechs Stunden pro Tag Training im Box-Ring

Auch die physische Vorbereitung war intensiv: „Ich habe jeden einzelnen Tag sechs Stunden lang geboxt. Die vielen Box-Szenen waren eine große Herausforderung. Du stehst den ganzen Tag unter diesen vielen heißen Scheinwerfern im Ring, schwitzt extrem und sollst dabei auch noch auf deine Ernährung achten.“ Denn er musste sein körperliches Erscheinungsbild ständig ändern: „Ich spiele ihn zu Beginn ja im Alter von 18 Jahren, als er grade anfängt. Dazu musste ich erst von 100 auf 80 Kilo abnehmen. Doch im Laufe des Drehs musste wieder Muskelmasse rauf, um seine Entwicklung glaubwürdig zu zeigen. Das war für mich das Schwierigste an dem Dreh.“