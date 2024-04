„Manila-Hose“ von Muhammed Ali wird versteigert

Die weiße Boxhose, die Muhammed Ali bei seinem legendären Boxkampf „Thrilla in Manila“ im Jahr 1975 trug, wird derzeit in New York versteigert. Seit Ende März nimmt das Auktionshaus Sotheby‘s Gebote für die von der US-Boxlegende persönlich signierte kurze Hose entgegen. Das höchste Gebot betrug am Freitag 3,8 Millionen Dollar (rund 3,5 Millionen Euro). Die Auktion läuft noch bis zum 12. April.