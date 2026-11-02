„Peinlich!“ TV-Experten schimpfen nach Topspiel

„Da war eine leichte Bewegung mit dem Kopf, aber ich finde nicht, dass Mac Allister so zu Boden gehen muss“, meint Gary Neville bei Sky. Und legt dann nach: „Sein Reaktion ist etwas übertrieben Steh auf. Peinlich!“ Aus der Sicht des ehemaligen Manchester-United-Stars sei es „Mac Allisters Schuld, weil er Ödegaard schlägt, als dieser am Boden liegt, was unnötig ist“.