Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung in England

„Peinlich!“ TV-Experten schimpfen nach Topspiel

Premier League
02.11.2026 07:31
Alexis Mac Allister ging zu Boden – eine Szene, die für Gesprächsstoff sorgt.
Alexis Mac Allister ging zu Boden – eine Szene, die für Gesprächsstoff sorgt.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Spitzenspiel in der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Meister Arsenal (0:1) steht Alexis Mac Allister im Fokus. Die Legenden und TV-Experten Gary Neville und Jamie Carragher watschen den argentinischen Weltmeister ab.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was war passiert? In der hitzigen Schlussphase war Liverpools Alexis Mac Allister mit den Arsenal-Spielern aneinandergeraten. Als Mac Allister dann mit Noni Madueke Stirn an Stirn stand, ging er plötzlich zu Boden.

Hier die Szene im Video:

„Da war eine leichte Bewegung mit dem Kopf, aber ich finde nicht, dass Mac Allister so zu Boden gehen muss“, meint Gary Neville bei Sky. Und legt dann nach: „Sein Reaktion ist etwas übertrieben Steh auf. Peinlich!“ Aus der Sicht des ehemaligen Manchester-United-Stars sei es „Mac Allisters Schuld, weil er Ödegaard schlägt, als dieser am Boden liegt, was unnötig ist“.

Lesen Sie auch:
Ein Treffer von Kai Havertz sorgt für die Entscheidung im Topspiel. 
Topspiel in England
DFB-Stürmer lässt Arsenal gegen Liverpool jubeln!
01.11.2026

Carragher: „Das ist ein Witz“
Ähnlich sieht es sein Experten-Kollege Jamie Carragher. „Ich bin froh, dass Madueke nicht vom Platz gestellt wurde“, so der Ex-Liverpool-Akteur. „Wir müssen die Leute wirklich zur Rede stellen und einfach sagen: ‘Das ist peinlich.‘ Das muss aufhören. Das ist lächerlich, das ist ein Witz!“

Neuer Tabellenführer
Zum Sportlichen: Arsenal entschied den Schlager am Sonntag mit 1:0 für sich. In einer intensiven Partie sorgte Kai Havertz schon in Minute 16 mit seinem Treffer nach Vorlage von Declan Rice für die Entscheidung.

Es ist der erste Ligasieg der Nordlondoner an der Anfield Road seit 14 Jahren. Mit den drei Punkten erhöhte Arsenal sein Punktekonto nach neun Runden auf 24 Zähler, die Gunners sind damit neuer Tabellenführer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
02.11.2026 07:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.034 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
115.788 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
97.679 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2067 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1868 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Premier League
Duell gegen ÖFB-Kicker
DFB-Pokal! Kracher für Hütter-Team im Achtelfinale
Deutsche Bundesliga
Hütter jubelt! Frankfurt schlägt Hamburger SV
Trimmel eingewechselt
Nach Pokal-Pleite: Union holt Remis gegen Köln
„Ein bisschen heftig“
Diagnosen sind da: Zwei Bayern-Stars fallen aus
Am Rande des Topspiels
„Zur Zielscheibe erklärt“: Disput um Bayern-Profi

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf