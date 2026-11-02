„Peinlich!“ TV-Experten schimpfen nach Topspiel

Nach dem Spitzenspiel in der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Meister Arsenal (0:1) steht Alexis Mac Allister im Fokus. Die Legenden und TV-Experten Gary Neville und Jamie Carragher watschen den argentinischen Weltmeister ab.
Was war passiert? In der hitzigen Schlussphase war Liverpools Alexis Mac Allister mit den Arsenal-Spielern aneinandergeraten. Als Mac Allister dann mit Noni Madueke Stirn an Stirn stand, ging er plötzlich zu Boden.
Hier die Szene im Video:
„Da war eine leichte Bewegung mit dem Kopf, aber ich finde nicht, dass Mac Allister so zu Boden gehen muss“, meint Gary Neville bei Sky. Und legt dann nach: „Sein Reaktion ist etwas übertrieben Steh auf. Peinlich!“ Aus der Sicht des ehemaligen Manchester-United-Stars sei es „Mac Allisters Schuld, weil er Ödegaard schlägt, als dieser am Boden liegt, was unnötig ist“.
Carragher: „Das ist ein Witz“
Ähnlich sieht es sein Experten-Kollege Jamie Carragher. „Ich bin froh, dass Madueke nicht vom Platz gestellt wurde“, so der Ex-Liverpool-Akteur. „Wir müssen die Leute wirklich zur Rede stellen und einfach sagen: ‘Das ist peinlich.‘ Das muss aufhören. Das ist lächerlich, das ist ein Witz!“
Neuer Tabellenführer
Zum Sportlichen: Arsenal entschied den Schlager am Sonntag mit 1:0 für sich. In einer intensiven Partie sorgte Kai Havertz schon in Minute 16 mit seinem Treffer nach Vorlage von Declan Rice für die Entscheidung.
Es ist der erste Ligasieg der Nordlondoner an der Anfield Road seit 14 Jahren. Mit den drei Punkten erhöhte Arsenal sein Punktekonto nach neun Runden auf 24 Zähler, die Gunners sind damit neuer Tabellenführer.
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