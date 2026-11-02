Alko-Lenker kracht mit Pkw gegen Wohnhaus

Schwer alkoholisiert war ein Oberkärntner Sonntagnacht unterwegs. Der 27-Jährige kam von der Straße ab. Seine Alko-Fahrt endete auf einem Privatgrundstück.
Gefährliche Szenen haben sich Sonntagnacht, gegen 22.30 Uhr, auf der Millstätter Straße zwischen Döbriach und Millstatt abgespielt. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Millstatt unterwegs, als er im Ortsgebiet Dellach plötzlich von der Fahrbahn abkam. Das Auto streifte einen abgestellten Wohnwagen und prallte in der Folge gegen ein Wohnhaus.
Feuerwehr und Polizei eilten zum Unfallort. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Alko-Test durchgeführt. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung. Am Auto entstand enormer Sachschaden. Der Lenker blieb unverletzt. Den Schein ist der Mann aus dem Bezirk Spittal los.
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