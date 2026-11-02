Alko-Lenker kracht mit Pkw gegen Wohnhaus

Gefährliche Szenen haben sich Sonntagnacht, gegen 22.30 Uhr, auf der Millstätter Straße zwischen Döbriach und Millstatt abgespielt. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Millstatt unterwegs, als er im Ortsgebiet Dellach plötzlich von der Fahrbahn abkam. Das Auto streifte einen abgestellten Wohnwagen und prallte in der Folge gegen ein Wohnhaus.