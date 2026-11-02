Toronto verliert ohne Jakob Pöltl bei den Lakers

Toronto hatte sich schon im ersten Viertel einen 17-Punkte-Rückstand eingehandelt, der in der Folge bis auf 26 Zähler (35. Minute) anwuchs. Im Schlussabschnitt gelang noch Resultatskosmetik. Die Raptors sind bereits am (heutigen) Montag wieder in Einsatz. Im zweiten von vier Auswärtsspielen hintereinander treffen sie auf die Los Angeles Clippers, die bei den Golden State Warriors ein 112:124 einstecken mussten und bei einer 1:5-Bilanz halten.