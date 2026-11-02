Toronto verliert ohne Jakob Pöltl bei den Lakers

Ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Sonntagabend (Ortszeit) mit 125:131 bei den Los Angeles Lakers die zweite Niederlage in Folge in der National Basketball Association (NBA) kassiert.
Der 31-jährige Center aus Wien musste wegen einer Schleimbeutelentzündung in der linken Schulter kurzfristig passen. Scottie Barnes erzielte 29 Punkte für die Kanadier. Übertroffen wurde er von Luka Doncic im Lakers-Dress, der mit 45 Zählern und 15 Rebounds brillierte.
Toronto hatte sich schon im ersten Viertel einen 17-Punkte-Rückstand eingehandelt, der in der Folge bis auf 26 Zähler (35. Minute) anwuchs. Im Schlussabschnitt gelang noch Resultatskosmetik. Die Raptors sind bereits am (heutigen) Montag wieder in Einsatz. Im zweiten von vier Auswärtsspielen hintereinander treffen sie auf die Los Angeles Clippers, die bei den Golden State Warriors ein 112:124 einstecken mussten und bei einer 1:5-Bilanz halten.
Nur mehr Sacramento ohne Sieg
Die Brooklyn Nets feierten mit 98:90 bei den Indiana Pacers den ersten Saisonerfolg. Damit sind die Sacramento Kings als einziges der 30 NBA-Teams noch sieglos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.