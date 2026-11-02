Wiener sollen ihre letzten Wünsche teilen

Während die „Krone“ vor Ort war, trat ein junger Mann an die Tafel und schrieb auf die Tafel, dass er „bei der UN arbeiten“ wolle. Er entpuppte sich als 23-jähriger Bauingenieur aus Neuseeland, der auf einer zweimonatigen Europareise nach Wien kam und hier auf die Tafel stieß. Seinen Wunsch begründete er damit, dass er dort tätig werden will, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird und einen Gegenpunkt zur Entwicklung setzen möchte, dass „Menschen nur an sich selbst denken“.