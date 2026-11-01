Ein Grab im All? Bestattung Wien ist gerüstet

„Man stirbt nur einmal im Leben, aber es kostet dann trotzdem zwischen fünf- und zehntausend Euro.“ Georg Haas, Gründer der Bestattung Himmelblau, zieht eine drastische Bilanz: „Die Friedhöfe sterben aus.“ Laut seinem Unternehmen hat sich in Wien das Verhältnis binnen zwölf Jahren umgedreht. 2013 lagen Erdbestattungen mit 62 Prozent klar vorne, 2025 entfielen 60 Prozent auf Feuerbestattungen. Bei den Friedhöfen Wien stieg der Anteil der Urnen seit 2015 von 30 bereits auf 41 Prozent.

Geld ist längst kein Tabu mehr. „Heute sagen uns viele Familien gleich im ersten Gespräch: ,Wir müssen aufs Budget schauen. Aber es soll trotzdem schön sein!‘“, erzählt David Wagner, Leiter des Beratungsservice bei „Himmelblau“. Am günstigsten ist die Feuerbestattung, mit Urne daheim, ab rund 3000 Euro.