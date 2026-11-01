Reh sprang über Straße: Lenker prallte gegen Baum

Vorsicht Wildwechsel! Über die Straße laufende Rehe oder Hirsche sind derzeit in der Dunkelheit auf Tirols Straßen eine Gefahr. So auch am Samstagabend, als ein junger Lenker (19) wegen eines solchen Vorfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, 20 Meter abstürzte und gegen einen Baum prallte.
Der 19-jährige Portugiese war mit seinem Pkw auf der Achenseestraße im Gemeindegebiet von Wiesing unterwegs. Nach eigenen Angaben sprang dort plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn.
Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und dürfte zunächst mit dem Auto rechts auf die Böschung geraten sein. Anschließend querte das Fahrzeug die Straße und fuhr in ein angrenzendes Feld.
Lenker erheblich verletzt
Danach stürzte der Pkw rund 20 Meter in ein darunterliegendes Waldstück ab, wo es schließlich unsanft von einem Baum gebremst wurde. Der Lenker wurde von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit erheblichen Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.