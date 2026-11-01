Reh sprang über Straße: Lenker prallte gegen Baum

Vorsicht Wildwechsel! Über die Straße laufende Rehe oder Hirsche sind derzeit in der Dunkelheit auf Tirols Straßen eine Gefahr. So auch am Samstagabend, als ein junger Lenker (19) wegen eines solchen Vorfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, 20 Meter abstürzte und gegen einen Baum prallte.