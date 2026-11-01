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20 Meter abgestürzt

Reh sprang über Straße: Lenker prallte gegen Baum

Tirol
01.11.2026 07:49
Ein Reh lief über die Straße, der Lenker prallte anschließend gegen einen Baum.
Ein Reh lief über die Straße, der Lenker prallte anschließend gegen einen Baum.(Bild: Krone-Collage/ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Vorsicht Wildwechsel! Über die Straße laufende Rehe oder Hirsche sind derzeit in der Dunkelheit auf Tirols Straßen eine Gefahr. So auch am Samstagabend, als ein junger Lenker (19) wegen eines solchen Vorfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, 20 Meter abstürzte und gegen einen Baum prallte.

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Der 19-jährige Portugiese war mit seinem Pkw auf der Achenseestraße im Gemeindegebiet von Wiesing unterwegs. Nach eigenen Angaben sprang dort plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn.

Dabei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und dürfte zunächst mit dem Auto rechts auf die Böschung geraten sein. Anschließend querte das Fahrzeug die Straße und fuhr in ein angrenzendes Feld.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

Lenker erheblich verletzt
Danach stürzte der Pkw rund 20 Meter in ein darunterliegendes Waldstück ab, wo es schließlich unsanft von einem Baum gebremst wurde. Der Lenker wurde von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit erheblichen Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

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