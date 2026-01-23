Das leistet die neue Wunderwaffe gegen Blackouts

Motherwell ist wohl hierzulande nur eingefleischten Fußballfans ein Begriff. Denn touristisch bietet sich der Ort nahe Edinburgh nur bedingt an. Spannend wird die „Schotten-Metropole“ aber dann, wenn man sich auf die Spuren des zukünftigen Strommarkts und moderner Batteriespeicher begibt. Hinter schweren Eisentüren steht unscheinbar gelegen das Werk von Invinity.