Lkw-Lenker zwei Wochen ohne Fahrerkarte unterwegs

Ein deutscher Brummi-Lenker wurde am Freitag von der Polizei auf der B156 in Anthering (Flachgau) kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er ohne gestockte Fahrerkarte unterwegs war. Ermittlungen brachten zutage, dass der 40-Jährige bereits seit zwei Wochen auf diese Weise gefahren ist.