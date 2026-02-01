Wie Herzpatienten die eisige Kälte überstehen

An kalten Wintertagen ist das Herz-Kreislauf-System besonders gefordert. Dr. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Leiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, hat ein paar Tipps parat, die bei der Betätigung im Freien helfen.
Die winterliche Kälte fordert unser Herz-Kreislauf-System heraus. Damit der Körper nicht auskühlt, verengen sich die Blutgefäße in der Haut. Ein Prozess, der als Vasokonstriktion bezeichnet wird. Dies reduziert die Durchblutung der Hautoberfläche und weniger Körperwärme wird abgegeben.
Das Herz muss bei Kälte schneller pumpen
Die Vasokonstriktion bewirkt aber auch, dass der Blutdruck steigt und das Herz kräftiger und schneller pumpen muss, um alle Organe ausreichend zu versorgen. Diese normale Reaktion auf Kälte kann für Menschen mit Herzerkrankungen wie Herzschwäche, Herz-Rhythmus-Störungen oder koronarer Herzkrankheit eine spürbare Mehrbelastung sein.
Vor allem in Kombination mit schwerer Arbeit im Freien wie etwa Schneeschaufeln, Eiskratzen unter Kraftanstrengung oder das Tragen von Holz kann Kälte das Herz-Kreislauf-System von Herzpatienten schnell überfordern und im schlimmsten Fall sogar einen Herzinfarkt auslösen.
Bewegung, aber keine Anstrengung bei eisigen Temperaturen
Leichte Bewegung an der frischen Luft ist jedoch auch im Winter empfehlenswert, denn es stärkt das Immunsystem und hebt die Stimmung – ein nicht außer Acht zu lassender Benefit im grauen Winteralltag. Werden ein paar wesentliche Punkte berücksichtigt, können auch Herzpatienten die kalten Tage gut überstehen:
