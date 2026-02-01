Wie Herzpatienten die eisige Kälte überstehen

Bewegung, aber keine Anstrengung bei eisigen Temperaturen

Leichte Bewegung an der frischen Luft ist jedoch auch im Winter empfehlenswert, denn es stärkt das Immunsystem und hebt die Stimmung – ein nicht außer Acht zu lassender Benefit im grauen Winteralltag. Werden ein paar wesentliche Punkte berücksichtigt, können auch Herzpatienten die kalten Tage gut überstehen: