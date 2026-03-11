„Bin froh, dass er für niemanden mehr Gefahr ist“

„Ich bin nur froh, dass dieser Mann für niemanden mehr eine Bedrohung sein wird. Dass niemand das erleben muss, was ich mitgemacht habe“ – nachdem die Welser Richterin am Montag einen brutalen Räuber für 20 weitere Jahre in Haft geschickt hatte, brachen beim Opfer die emotionalen Dämme. Die 86-Jährige umarmte die Hauptermittlerin vom Landeskriminalamt: „Danke!“