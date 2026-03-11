„Bin froh, dass er für niemanden mehr Gefahr ist“
Home-Invasion-Opfer:
Eine alleinstehende Seniorin (86) wurde stundenlang von einem Einbrecher gequält. Nach dem Prozess gegen den 14-fach vorbestraften Mühlviertler gab’s emotionale Szenen mit der leitenden Ermittlerin – sowie auch Tränen auf der Anklagebank. Jetzt spricht das Opfer in der „Krone“.
„Ich bin nur froh, dass dieser Mann für niemanden mehr eine Bedrohung sein wird. Dass niemand das erleben muss, was ich mitgemacht habe“ – nachdem die Welser Richterin am Montag einen brutalen Räuber für 20 weitere Jahre in Haft geschickt hatte, brachen beim Opfer die emotionalen Dämme. Die 86-Jährige umarmte die Hauptermittlerin vom Landeskriminalamt: „Danke!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.