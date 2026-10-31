Kitchen Fire
Six Injured in Fire at Asian Restaurant
Shortly before an Asian restaurant in Vöcklabruck was set to open, a fire broke out in the kitchen area. The fire department quickly brought the flames under control; six people were taken to the hospital with suspected smoke inhalation.
On Friday around 4:30 p.m., the Vöcklabruck Fire Department was called to an Asian restaurant in the city center. For reasons that are still unclear, a fire broke out in the kitchen area, producing heavy smoke. A total of six people—including two children—were taken to the hospital by several ambulances with suspected smoke inhalation.
Firefighting with breathing apparatus
Since the restaurant doesn’t open until 5:00 p.m., the injured are likely employees or their children. Firefighters quickly brought the fire under control while wearing breathing apparatus, and the building was ventilated.
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