Mehr Züge, mehr Verbindungen – aber höhere Preise

Mit Hochgeschwindigkeitszug nach Rom

Ebenfalls spannend ist ab Sommer 2027 die Kooperation mit der Deutschen Bahn und Trenitalia. Auf der Verbindung von München über Innsbruck nach Mailand und Rom soll der italienische Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa zweimal täglich zum Einsatz kommen. In die Slowakei starten wiederum zwei neue Euro-City-Direktzüge von Wien über Bratislava und Žilina nach Košice . Mit dem Fahrplanwechsel und der abgeschlossenen Generalsanierung der Strecke Passau-Nürnberg kehren auch die ICE-Verbindungen nach Nürnberg, Frankfurt, Dortmund und Berlin zurück. Neu ist auch ein ICE in der Nacht nach Stuttgart.