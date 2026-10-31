Caught on Camera
Homeowner Chased Car Thief Out of Stolen Car
“Get out of there—that’s my car!”—In Altmünster, a 52-year-old man managed to save his belongings at the last second. He had caught a car thief on surveillance camera just as the thief was about to make a run for it with his loot.
In the early hours of Saturday, October 31, 2026, around 1:45 a.m. in Altmünster, the thief—presumably using a signal jammer—managed to unlock a car that was parked in the carport in front of the 52-year-old’s home.
Thanks to the video surveillance system, the vehicle’s owner became aware of the incident. He reacted immediately, ran out front, and caught the unknown suspect off guard—who was already inside the vehicle at that point—and the suspect got out and ran away.
Search Proves Unsuccessful
There was no property damage to the vehicle. According to current information, nothing was searched through or stolen. A manhunt immediately launched by several police patrols was unsuccessful. The unknown suspect is described as approximately 1.80 meters tall and bearded. He was wearing a hood or hooded sweatshirt and carrying a black backpack.
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