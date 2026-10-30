Seriously injured
Moped rider (15) collided with oncoming traffic
A 15-year-old moped rider was seriously injured Friday afternoon in a collision with a car in Upper Austria. For reasons that are still unclear, the boy veered into oncoming traffic on his moped.
Around 11:15 a.m. on Friday, a 15-year-old from the Freistadt district was riding his moped on the B123 toward Mauthausen. In Warberg ob der Aist, for reasons that remain unclear, he suddenly veered into oncoming traffic, where a 60-year-old woman was approaching in her car.
Teenager Seriously Injured
Although the driver was able to prevent a head-on collision by swerving, a side-impact collision occurred, in which the 15-year-old was seriously injured. After receiving emergency medical treatment at the scene, the teenager was taken to the hospital.
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