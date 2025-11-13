Bahn pferchte Schüler im Zug in nur einen Waggon

ÖBB reagiert nun mit Bussen als Ersatz

Schlussendlich hat die Bahn nun doch reagiert: „Aufgrund einer Baustelle ist es aktuell nicht möglich, den Zug zwischen Bruck an der Leitha und Wiener Neustadt mit zwei Garnituren zu führen. Da es jedoch in den letzten Tagen zu Kapazitätsengpässen gekommen ist, wurden nun für den Rest der Woche von Pottendorf-Landegg und Ebenfurth jeweils ein Zusatzbus direkt nach Wiener Neustadt eingeführt.“