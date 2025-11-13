Bahn pferchte Schüler im Zug in nur einen Waggon

Auf der Pottendorfer Linie im Industrieviertel (NÖ) wurde ein Schülerzug um 7.05 Uhr früh von einem Tag auf den anderen „halbiert“. Eltern liefen Sturm dagegen – endlich mit Erfolg.
Dicht gedrängt, Schulter an Schulter, Rucksack an Rucksack mussten zahlreiche Schüler seit einigen Tagen bereits ihren Schulweg mit der Bahn auf der Pottendorfer Linie in Richtung Wiener Neustadt bewältigen. Dabei hatten sie noch Glück, denn einige von ihnen schafften es nicht einmal mehr in den Zug hinein, weil die Garnitur heillos überfüllt war.
Eltern wurden nur vertröstet
Seit Anfang der Woche meldeten sich zahlreiche aufgebrachte Eltern bei der „Krone“. Der Grund: Die Waggonanzahl des Zuges um 7.05 Uhr auf der Pottendorfer Linie in Richtung Wiener Neustadt wurde von zwei auf einen reduziert. „Ich habe bereits mehrmals bei den ÖBB angerufen und den Kontakt per Mail versucht, wurde aber immer nur vertröstet“, so eine verärgerte Mutter.
„Viele Eltern sehen sich nun gezwungen, ihre Kinder selbst in die Schule zu bringen – was nicht im Sinne des Schülertickets und auch nicht im Interesse eines funktionierenden öffentlichen Verkehrs liegt“, klagt eine andere. Auch sie habe bereits mehrfach versucht, von den ÖBB eine Antwort zu bekommen. „Aber man wird am Telefon nur vertröstet.“
ÖBB reagiert nun mit Bussen als Ersatz
Schlussendlich hat die Bahn nun doch reagiert: „Aufgrund einer Baustelle ist es aktuell nicht möglich, den Zug zwischen Bruck an der Leitha und Wiener Neustadt mit zwei Garnituren zu führen. Da es jedoch in den letzten Tagen zu Kapazitätsengpässen gekommen ist, wurden nun für den Rest der Woche von Pottendorf-Landegg und Ebenfurth jeweils ein Zusatzbus direkt nach Wiener Neustadt eingeführt.“
Voraussichtlich ab Montag könne der Zug aber wieder mit zwei Garnituren geführt werden, heißt es dazu aus der ÖBB-Pressestelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.