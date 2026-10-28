Grazer Sparkurs: Neue Bims stehen auf der Kippe

Erst seit zwei Monaten ist die Koalition aus KPÖ und Grünen in Graz im Amt – und seitdem vor allem damit beschäftigt, die Finanzen der Landeshauptstadt wieder ins Lot zu bringen. Mit 65 Millionen Euro wird der Sparbedarf in den nächsten beiden Jahren angegeben. 54 Millionen Euro sind laut KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber bereits geschafft – unter anderem mit der Erhöhung der Parktarife, dem Aus für die Altstadtbim und dem Ende des Sponsorings für Sturm, GAK und die 99ers.