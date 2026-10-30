Mit einem Schlag um ein Drittel weniger Schulden

Investitionen in Kernbereiche

Insgesamt stehen im St. Pöltner Finanzplan im kommenden Jahr 271,7 Millionen Euro an Erträgen Aufwendungen in der Höhe von rund 274 Millionen Euro gegenüber. „Investiert wird in Kernbereiche der Infrastruktur“, so Stadler. Mehr als 8 Millionen stehen für Straßenbau, Wasserleitungs- und Kanalprojekte bereit, 2,9 Millionen für den Baubeginn des neuen Sportplatzes für den SC St. Pölten. Gemeindewohnungen werden saniert, betreutes Wohnen ausgebaut und der Bau der Sonderschule Nord begonnen.