Seltener Blick auf Mozarts Requiem & Haydns Hymne

Weit mehr als ehrwürdige Blätter

Benedikt Lodes, Leiter der Musiksammlung, macht deutlich, dass diese Schätze weit mehr sind als ehrwürdige Blätter. Sie erzählen von Menschen, ihren Lebenswelten und den musikalischen Entwicklungen über Jahrhunderte hinweg. Die Sammlung sei ein lebendiges Gedächtnis des österreichischen Musiklebens, das auch die Gegenwart und die Musik von morgen bewahren soll.