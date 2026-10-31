Erfolgreiche Firmen: Mut und Ausdauer belohnt

Beinahe täglich wird in Tirol die Insolvenz eines Betriebs bekannt, angefangen von der Ein-Mann-Putzfirma bis hin zum Traditionsgasthaus. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es daher umso beachtlicher, wenn es eine Firma schafft, über mehrere Jahrzehnte erfolgreich zu sein. Im Tiroler Landhaus wurden kürzlich 17 Betriebe geehrt, die ein Jubiläum zwischen 30 und stolzen 130 Jahren feiern.