Erfolgreiche Firmen: Mut und Ausdauer belohnt

Im Tiroler Landhaus wurden jene Firmen ausgezeichnet, die zwischen 30 und 130 Jahre erfolgreich wirtschaften. Die „Krone“ holt stellvertretend für alle drei davon vor den Vorhang.
Beinahe täglich wird in Tirol die Insolvenz eines Betriebs bekannt, angefangen von der Ein-Mann-Putzfirma bis hin zum Traditionsgasthaus. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es daher umso beachtlicher, wenn es eine Firma schafft, über mehrere Jahrzehnte erfolgreich zu sein. Im Tiroler Landhaus wurden kürzlich 17 Betriebe geehrt, die ein Jubiläum zwischen 30 und stolzen 130 Jahren feiern.
Stellvertretend für sie alle stellt die „Krone“ die drei ältesten etwas näher vor.
Unsere Traditionsbetriebe verbinden wertvolle Erfahrung mit neuen Ideen, schaffen Arbeitsplätze und stärken die regionale Wertschöpfung.
LR Mario Gerber
Bild: Christof Birbaumer
Vier-Sterne-Hotel feiert 130-jähriges Bestehen
Spitzenreiter unter den Ausgezeichneten ist das Hotel Sailer in Innsbruck. 1896 von Melchior Sailer gegründet, befindet sich das Vier-Sterne-Haus mit angeschlossenem Restaurant seit fünf Generationen in Familienbesitz. Im Laufe der Jahrzehnte wurden die Räumlichkeiten, die 70 Personen einen Job bieten, wiederholt modernisiert und an die jeweiligen Herausforderungen angepasst.
Den 100. Geburtstag feiert unterdessen die Morandell International GmbH in Wörgl. Das heute 300 Mitarbeiter zählende Familienunternehmen wurde 1926 von Anna und Alois Morandell gegründet und exportiert Weine seit 1949 auch ins Ausland. Ab dem Jahr 1955 wurde das Weinsortiment um internationale Bierspezialitäten ergänzt. Seit 2018 wird das Unternehmen in vierter Generation geführt.
„Traditionsbetriebe stärken Wertschöpfung“
Den Titel „ältestes Taxiunternehmen des Landes“ darf das Familienunternehmen Taxi Kratzer-Heel in Hall tragen, das heuer 90-jähriges Bestehen feiert. Der Fuhrpark des 1936 von Anton Kratzer ins Leben gerufenen Betriebs umfasst 14 Mercedes-Fahrzeuge, einen schmucken Oldtimer sowie einen Mercedes Strich 8.
Lobende Worte für alle 17 ausgezeichneten Betriebe gab es von Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (ÖVP): „Ein Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich zu führen, braucht Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Unsere Traditionsbetriebe verbinden wertvolle Erfahrung mit neuen Ideen, schaffen Arbeitsplätze und stärken die regionale Wertschöpfung.“
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