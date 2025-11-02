Halloween: Zwar mehr Einsätze, aber kaum Exzesse

Nur eine Schlägerei

Mit gezählten 32 Einsätzen ging es zwar etwas turbulenter zu als im Vorjahr, erfreulicherweise gab es aber keine gravierenden Straftaten zu beanstanden. Alles in allem verlief die Nacht friedlich und gewaltfrei, nur bei einer Halloween-Party kam es zu einer Schlägerei mit Körperverletzung. In einem anderen Fall entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, weil pyrotechnische Gegenstände abgefeuert worden waren. Fazit der Polizei: „Aus unserer Sicht war es eine ruhige Halloweennacht ohne größere Vorkommnisse.“