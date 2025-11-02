Halloween: Zwar mehr Einsätze, aber kaum Exzesse

Die Nacht auf Allerheiligen stand auch in Vorarlberg ganz im Zeichen von Halloween. Die Polizei setze auf eine verstärkte Präsenz, insgesamt wurden 32 Einsätze im Zusammenhang mit dem Grusel-Fest gezählt.
Getreu dem Motto „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ hat die Vorarlberger Polizei in der Halloweennacht auf präventive Maßnahmen gesetzt. Soll meinen: Die Exekutive zeigte im ganzen Land Präsenz, um allfällige Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern oder anderenfalls zumindest rasch einschreiten zu können.
Nur eine Schlägerei
Mit gezählten 32 Einsätzen ging es zwar etwas turbulenter zu als im Vorjahr, erfreulicherweise gab es aber keine gravierenden Straftaten zu beanstanden. Alles in allem verlief die Nacht friedlich und gewaltfrei, nur bei einer Halloween-Party kam es zu einer Schlägerei mit Körperverletzung. In einem anderen Fall entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, weil pyrotechnische Gegenstände abgefeuert worden waren. Fazit der Polizei: „Aus unserer Sicht war es eine ruhige Halloweennacht ohne größere Vorkommnisse.“
