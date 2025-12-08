Vorteilswelt
Fehlte in der Abbey

Darum schwänzte Pippa Kates Weihnachtskonzert

Royals
08.12.2025 11:34
Prinzessin Kate lud am Freitagabend in die Westminster Abbey zu ihrem Weihnachtskonzert. Nur ...
Prinzessin Kate lud am Freitagabend in die Westminster Abbey zu ihrem Weihnachtskonzert. Nur eine fehlte: Schwester Pippa Middleton.(Bild: AP/Aaron Chown)

Prinzessin Kate hat am Freitagabend zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey geladen. Und während die 43-Jährige und ihre Familie für jede Menge Blitzlichtgewitter sorgten, fehlte ausgerechnet eine: ihre Schwester Pippa Middleton.

Doch warum fehlte Kates Schwester an dem Abend, der für die Prinzessin von Wales so wichtig ist?

Mit Ehemann in Abu Dhabi
Aus gutem Grund: Die 42-Jährige begleitete ihren Ehemann James Matthews zum Grand Prix nach Abu Dhabi. Der 50-Jährige, der einst selbst Rennfahrer war, ist mittlerweile Vorstandsmitglied bei Williams Racing.

Im letzten Jahr war Pippa Middleton beim Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate in der ...
Im letzten Jahr war Pippa Middleton beim Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey dabei. Heuer reiste die 42-Jährige jedoch mit Ehemann James Matthews nach Abu Dhabi zum Grand Prix.(Bild: APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

Am Samstag wurde Pippa schließlich im Fahrerlager gesehen. Das „Hello“-Magazin berichtete, dass sich die Schwester der Prinzessin von Wales zwar Mühe gab, die Kameras zu meiden. Doch vergeblich.

Cooler Sommerstyle im Fokus
Dafür wird Pippa jetzt für ihren coolen Style von den Fans gefeiert. Kate Schwester trug für ihren Ausflug an die Rennstrecke von Abu Dhabi nämlich ein weißes Spitzen-Sommerkleid mit markantem Gürtel aus der Kollektion des Londoner Labels Saloni.

Prinzessin Kate legte am Freitagabend einen strahlenden Auftritt hin.
Prinzessin Kate legte am Freitagabend einen strahlenden Auftritt hin.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
Wie jedes Jahr war auch Kates Familie beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey dabei.
Wie jedes Jahr war auch Kates Familie beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey dabei.(Bild: APA/Photo by Chris Jackson / POOL / AFP)

Dazu kombinierte Pippa eine sandfarbene Lederhandtasche von Emmy London, die sie schon früher einmal bei einem Besuch des Grand Prix getragen hatte. Außerdem hatte Pippa eine goldene Halskette von Tilly Sveaas umgelegt.

Familie unterstützte Kate
Auch wenn Pippa das Weihnachtskonzert ihrer Schwester in diesem Jahr schwänzte, familiäre Unterstützung war Kate dennoch sicher. Denn nicht nur ihre Eltern Michael und Carole Middleton folgten der Einladung in die Westminster Abbey, sondern auch ihr Bruder James Middleton mit seiner schönen Ehefrau Alizée Thevenet.

Carole Middleton, die ihren Look auf Prinzessin Kate abgestimmt hatte, kam mit Ehemann Michael ...
Carole Middleton, die ihren Look auf Prinzessin Kate abgestimmt hatte, kam mit Ehemann Michael Middleton sowie Kates Bruder James Middleton und dessen Ehefrau Alizée.(Bild: APA-Images / REUTERS / Isabel Infantes)

Pippa Middleton ist seit 2017 mit James Matthews verheiratet. Das Paar, das relativ zurückgezogen lebt, hat drei gemeinsame Kinder: Sohn Arthur Michael William (7) sowie die Töchter Grace Elizabeth Jane (4) und Rose Louise Victoria (3). 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
