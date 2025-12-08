Darum schwänzte Pippa Kates Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate hat am Freitagabend zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey geladen. Und während die 43-Jährige und ihre Familie für jede Menge Blitzlichtgewitter sorgten, fehlte ausgerechnet eine: ihre Schwester Pippa Middleton.
Doch warum fehlte Kates Schwester an dem Abend, der für die Prinzessin von Wales so wichtig ist?
Mit Ehemann in Abu Dhabi
Aus gutem Grund: Die 42-Jährige begleitete ihren Ehemann James Matthews zum Grand Prix nach Abu Dhabi. Der 50-Jährige, der einst selbst Rennfahrer war, ist mittlerweile Vorstandsmitglied bei Williams Racing.
Am Samstag wurde Pippa schließlich im Fahrerlager gesehen. Das „Hello“-Magazin berichtete, dass sich die Schwester der Prinzessin von Wales zwar Mühe gab, die Kameras zu meiden. Doch vergeblich.
Cooler Sommerstyle im Fokus
Dafür wird Pippa jetzt für ihren coolen Style von den Fans gefeiert. Kate Schwester trug für ihren Ausflug an die Rennstrecke von Abu Dhabi nämlich ein weißes Spitzen-Sommerkleid mit markantem Gürtel aus der Kollektion des Londoner Labels Saloni.
Dazu kombinierte Pippa eine sandfarbene Lederhandtasche von Emmy London, die sie schon früher einmal bei einem Besuch des Grand Prix getragen hatte. Außerdem hatte Pippa eine goldene Halskette von Tilly Sveaas umgelegt.
Familie unterstützte Kate
Auch wenn Pippa das Weihnachtskonzert ihrer Schwester in diesem Jahr schwänzte, familiäre Unterstützung war Kate dennoch sicher. Denn nicht nur ihre Eltern Michael und Carole Middleton folgten der Einladung in die Westminster Abbey, sondern auch ihr Bruder James Middleton mit seiner schönen Ehefrau Alizée Thevenet.
Pippa Middleton ist seit 2017 mit James Matthews verheiratet. Das Paar, das relativ zurückgezogen lebt, hat drei gemeinsame Kinder: Sohn Arthur Michael William (7) sowie die Töchter Grace Elizabeth Jane (4) und Rose Louise Victoria (3).
