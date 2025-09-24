Kate und William feierten auf „wilder“ Pippa-Party

Am Wochenende hat Kates Schwester Pippa Matthews eine, wie es hieß, „wilde“ Geburtstagssause für ihren Ehemann James geschmissen. Gerüchten zufolge feierten auch die Prinzessin und der Prinz von Wales mit. Nur Pippas Nachbarn waren „not amused“.
Bereits Ende August wurde James Matthews 50, gefeiert wurde laut „Daily Mail“ aber erst am letzten Samstag auf dem Familienanwesen der Matthews in Berkshire. Und das ziemlich ausgelassen, wie die britische Zeitung berichtete. Denn Party zu Ehren von Pippas Ehemann startete bereits am Nachmittag und ging erst weit nach Mitternacht zu Ende.
„Rücksichtsloses“ Verhalten sorgte für Ärger
Zur Feier, die unter dem Motto „racy“, also rasant – vermutlich ein Wortspiel wegen Matthews‘ Karriere als professioneller Rennfahrer – stand, waren neben Kate und William unter anderem Georg Horner und Ehefrau Geri Horner eingeladen. Auch der Bruder des Geburtstagskindes, Spencer Matthews, sowie dessen Ehefrau Vogue Williams sollen zu den erlesenen Gästen gehört haben.
Die von Pippa organisierte Geburtstagsfete soll aber vor allem in der Nachbarschaft für jede Menge Ärger gesorgt haben. Wie es heißt, beschwerten sich die Anwohner vor allem über das „anmaßende“ und „rücksichtslose“ Verhalten der Matthews‘.
Flugshow und Partymusik erzürnten Nachbarn
Der Grund: Die Party soll Berichten zufolge mit einer aufwendigen Flugshow einer Supermarine Spitfire, eines Kampfflugzeuges, das im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, über dem 145 Hektar großen Anwesen des Paares begonnen haben. Die Sorge der Anwohner sei daher groß gewesen, dass die lauten Geräusche der Maschine ihre Hunde erschrecken könnten.
Und dass die ausgelassene Party mit dröhnender Musik die Nachbarschaft bis nach ein Uhr wach hielt, sorgte ebenfalls für allgemeine Verärgerung. Ob Kate und William wirklich bis zum Ende der Party durchgehalten haben, das wurde allerdings nicht bekannt.
„Frage der Höflichkeit“
„Es ist eine Frage der Höflichkeit und des Respekts“, schimpfte ein Nachbar daher auch im Gespräch mit der „Daily Mail“. „Es gibt viele sehr nette Leute mit viel Geld, aber hier geht es um Anspruchsdenken. Ich bin eine Nachteule und mag Partys, aber ich achte auch auf andere.“
Man hätte doch auch eine „Silent Disco“ machen können, räumte ein anderer Nachbar ein. Und noch einer spottete gar über „Leute mit Geld“ und seufzte: „Ich habe mir das schon gedacht, dass so etwas passieren wird, als Pippa eingezogen ist.“
