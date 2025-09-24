Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachbarn „not amused“

Kate und William feierten auf „wilder“ Pippa-Party

Royals
24.09.2025 08:00
Kate und William waren auf der wilden Geburtstagssause von Pippas Ehemann James Matthews dabei.
Kate und William waren auf der wilden Geburtstagssause von Pippas Ehemann James Matthews dabei.(Bild: AFP/EDDIE MULHOLLAND)

Am Wochenende hat Kates Schwester Pippa Matthews eine, wie es hieß, „wilde“ Geburtstagssause für ihren Ehemann James geschmissen. Gerüchten zufolge feierten auch die Prinzessin und der Prinz von Wales mit. Nur Pippas Nachbarn waren „not amused“.

0 Kommentare

Bereits Ende August wurde James Matthews 50, gefeiert wurde laut „Daily Mail“ aber erst am letzten Samstag auf dem Familienanwesen der Matthews in Berkshire. Und das ziemlich ausgelassen, wie die britische Zeitung berichtete. Denn Party zu Ehren von Pippas Ehemann startete bereits am Nachmittag und ging erst weit nach Mitternacht zu Ende.

„Rücksichtsloses“ Verhalten sorgte für Ärger
Zur Feier, die unter dem Motto „racy“, also rasant – vermutlich ein Wortspiel wegen Matthews‘ Karriere als professioneller Rennfahrer – stand, waren neben Kate und William unter anderem Georg Horner und Ehefrau Geri Horner eingeladen. Auch der Bruder des Geburtstagskindes, Spencer Matthews, sowie dessen Ehefrau Vogue Williams sollen zu den erlesenen Gästen gehört haben. 

Pippas Ehemann James Matthews wurde im August 50. Die Schwester von Kate schmiss daher am ...
Pippas Ehemann James Matthews wurde im August 50. Die Schwester von Kate schmiss daher am Wochenende eine große Party.(Bild: RoyalGB / dana press / picturedesk.com)

Die von Pippa organisierte Geburtstagsfete soll aber vor allem in der Nachbarschaft für jede Menge Ärger gesorgt haben. Wie es heißt, beschwerten sich die Anwohner vor allem über das „anmaßende“ und „rücksichtslose“ Verhalten der Matthews‘. 

Flugshow und Partymusik erzürnten Nachbarn
Der Grund: Die Party soll Berichten zufolge mit einer aufwendigen Flugshow einer Supermarine Spitfire, eines Kampfflugzeuges, das im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, über dem 145 Hektar großen Anwesen des Paares begonnen haben. Die Sorge der Anwohner sei daher groß gewesen, dass die lauten Geräusche der Maschine ihre Hunde erschrecken könnten. 

Und dass die ausgelassene Party mit dröhnender Musik die Nachbarschaft bis nach ein Uhr wach hielt, sorgte ebenfalls für allgemeine Verärgerung. Ob Kate und William wirklich bis zum Ende der Party durchgehalten haben, das wurde allerdings nicht bekannt. 

„Frage der Höflichkeit“
„Es ist eine Frage der Höflichkeit und des Respekts“, schimpfte ein Nachbar daher auch im Gespräch mit der „Daily Mail“. „Es gibt viele sehr nette Leute mit viel Geld, aber hier geht es um Anspruchsdenken. Ich bin eine Nachteule und mag Partys, aber ich achte auch auf andere.“

Lesen Sie auch:
Kate stiehlt allen die Show: Goldrobe, Tiara und wallende Haare – Melania im Schatten!
Melania im Schatten
Alle Augen auf Kate: Goldrobe, Tiara, Glamour pur
17.09.2025
Ladys hatten Mordshetz
Melania Trump strahlte bei Outdoor-Termin mit Kate
18.09.2025

Man hätte doch auch eine „Silent Disco“ machen können, räumte ein anderer Nachbar ein. Und noch einer spottete gar über „Leute mit Geld“ und seufzte: „Ich habe mir das schon gedacht, dass so etwas passieren wird, als Pippa eingezogen ist.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
185.681 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.615 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
160.185 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2014 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1813 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1786 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Royals
Nachbarn „not amused“
Kate und William feierten auf „wilder“ Pippa-Party
Adelt eine Ausstellung
Belgiens Königin Mathilde im Anflug auf Österreich
Zurück in Southport
Kate besucht Mitschüler der ermordeten Elsie (†7)
Hochzeitsüberraschung
Douglas-Ex heiratet Stiefbruder von Diana
Mutter-Tochter-Power
Königin Máxima und Amalia im Business-Look
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf