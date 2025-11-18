Hacker knöpften Tiroler (46) über 100.000 Euro ab

Dabei erschlichen sie sich die Zugangscodes für die Wallets des Opfers und tätigten dabei mehrere Abbuchungen der Kryptowährung. Das Ausmaß des Schadens ist enorm: Über 100.000 Euro erbeuteten die Hacker. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange“, heißt es seitens der Polizei.