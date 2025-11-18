Hacker knöpften Tiroler (46) über 100.000 Euro ab

Erneut zugeschlagen haben unbekannte Hacker! Sie verschafften sich mit einer Schadsoftware Zugriff auf den Computer eines 46-jährigen Einheimischen und erbeuteten über 100.000 Euro.
Zugetragen hat sich die Tat bereits vergangenen Mittwoch, kurz vor Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt verschafften sich die Unbekannten mit einer Schadsoftware Zugang zum Computer des 46-Jährigen aus dem Bezirk Innsbruck-Land.
Dabei erschlichen sie sich die Zugangscodes für die Wallets des Opfers und tätigten dabei mehrere Abbuchungen der Kryptowährung. Das Ausmaß des Schadens ist enorm: Über 100.000 Euro erbeuteten die Hacker. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange“, heißt es seitens der Polizei.
