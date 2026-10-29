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Hatte Sekundenschlaf

Pkw-Lenker kracht gegen Auto, Leitwand und Mauer

Tirol
29.10.2026 21:16
Im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist eine 36-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden ...
Im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist eine 36-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt worden (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Fataler Unfall in Going im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Donnerstag! Wegen Sekundenschlafs krachte ein Pkw-Lenker (42) gegen das Auto eines 65-Jährigen. Die Beifahrerin des 42-Jährigen zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

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Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 13.30 Uhr. Der 65-Jährige fuhr mit seinem Auto, in dem sich zwei weitere Insassen befanden, auf der B178 in Richtung St. Johann. Direkt dahinter fuhr der 42-jährige Pkw-Lenker mit einer Beifahrerin (36) an Bord. 

Lesen Sie auch:
Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.
Unfall bei Going
Sekundenschlaf löste Frontalkollision aus
28.10.2026

Mit Rettung ins Krankenhaus
Wegen eines Sekundenschlafs krachte der 42-Jährige zuerst gegen den Pkw des 65-Jährigen, im Anschluss gegen eine Betonleitwand und schlussendlich – nachdem das Fahrzeug noch ins Schleudern geraten war – gegen die Mauer eines Gebäudes. 

Bei dem Crash zog sich die 36-Jährige schwere Verletzungen zu. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus nach St. Johann. 

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