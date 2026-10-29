Pkw-Lenker kracht gegen Auto, Leitwand und Mauer

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 13.30 Uhr. Der 65-Jährige fuhr mit seinem Auto, in dem sich zwei weitere Insassen befanden, auf der B178 in Richtung St. Johann. Direkt dahinter fuhr der 42-jährige Pkw-Lenker mit einer Beifahrerin (36) an Bord.