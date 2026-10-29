Erste Bank Open 2026
Zverev Wins and Will Be No. 1 in Tennis Starting Monday
This can certainly be considered a “double success”: At the Erste Bank Open in Vienna, Alexander Zverev not only advanced to the quarterfinals of the Stadthalle tournament with a 6-4, 7-5 victory over Tallon Griekspoor, but also secured the No. 1 spot in the world rankings!
On Monday, Zverev will become the 30th player in ATP history—and the second German after Boris Becker 35 years ago—to top the world rankings. Becker held the top spot for twelve weeks back then; Zverev is set to hold the position for longer.
That’s because while the injured Jannik Sinner will continue to lose points, Zverev still has a good chance to significantly boost his points total both next week at the ATP 1000 tournament in Paris and then at the ATP Finals. In Paris, he has a semifinal to defend; in Turin in 2025, he had only one victory (200 points) in the preliminary round.
Reward for a Formidable Season
This year at the French Open, Zverev not only celebrated his long-awaited first major tournament victory. He reached the final at Wimbledon for the first time and then went on to win the U.S. Open title in New York.
And his run could continue in Vienna: His next opponent in Friday’s quarterfinal (not before 5:30 p.m.) is, surprisingly, Britain’s Arthur Fery, who eliminated Italy’s Lorenzo Musetti at the Marx Hall 6-4, 5-7, 6-4.
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