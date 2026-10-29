LIVE NOW: 6-6! Second set goes to a tiebreak

“I Feel Loved”

“I played well, felt very comfortable, and handled Basilashvili’s powerful style well. In the second set, I made a few mistakes, while Nikolos got stronger and made it difficult for me. I’m very happy about this two-set victory,” Alcaraz said in his post-match analysis, thanking the thousands of fans in the sold-out Stadthalle. “I feel loved in Vienna and am very grateful for the support. It’s a privilege to play in front of such a crowd,” said the Spaniard, already looking forward to his quarterfinal match against American Tommy Paul on Friday.