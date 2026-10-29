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Victory in two sets

LIVE NOW: 6-6! Second set goes to a tiebreak

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29.10.2026 08:23
Carlos Alcaraz won in two sets.
Carlos Alcaraz won in two sets.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Carlos Alcaraz advances to the quarterfinals of the Erste Bank Open! On Thursday, the Spaniard needed one hour and 40 minutes to defeat Georgian Nikolos Basilashvili—who had just beaten ÖTV star Jurij Rodionov the day before—6-1, 7-6(11).

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Early on, the Spaniard underscored his status as the favorite and broke Basilashvili’s serve in a spectacular rally to take a 3-1 lead. Shortly afterward, Alcaraz followed up with another break and clinched the first set after just 29 minutes.

Nikolos Basilashvili
Nikolos Basilashvili(Bild: GEPA)

The world’s No. 3 tennis player started the second set with similar vigor, quickly taking a 2-0 lead. Basilashvili, however, refused to be written off, and the Georgian evened the score to 3-3 shortly thereafter. There were no further breaks, so the set was ultimately decided in a long tiebreak in favor of the Spaniard.

“I Feel Loved”
“I played well, felt very comfortable, and handled Basilashvili’s powerful style well. In the second set, I made a few mistakes, while Nikolos got stronger and made it difficult for me. I’m very happy about this two-set victory,” Alcaraz said in his post-match analysis, thanking the thousands of fans in the sold-out Stadthalle. “I feel loved in Vienna and am very grateful for the support. It’s a privilege to play in front of such a crowd,” said the Spaniard, already looking forward to his quarterfinal match against American Tommy Paul on Friday. 

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