Arbeiter (19) stürzt von Gerüst 5 Meter auf Boden

Gefordert waren die Rettungskräfte in Debant in Osttirol und in Zirl (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) am Donnerstag. Grund dafür waren ein Arbeiter, der von einem Baugerüst abgestürzt war, sowie der Bewohner eines Hauses, der durch eine Luke gestürzt war. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Der erste Unfall ereignete sich in Debant im Bezirk Lienz gegen 11.30 Uhr. Ein 19-Jähriger hielt sich für Arbeiten auf einer Baustelle auf einem Baugerüst auf. „Aus noch unbekannter Ursache stürzte er aus einer Höhe von rund fünf Metern auf den Schotterboden ab“, heißt es von der Polizei. Beim Aufprall zog sich der junge Arbeiter schwere Verletzungen zu.
Der Rettungshubschrauber flog den 19-Jährigen in das Landeskrankenhaus Klagenfurt.
Von Feuerwehr geborgen
Eine halbe Stunde später stürzte ein 64-Jähriger in seinem Haus in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) durch eine geöffnete Keller-Luke ab. Dabei zog sich der Einheimische schwere Verletzungen zu, konnte aber noch selbstständig den Notruf wählen und um Hilfe rufen.
Die Feuerwehr Zirl barg den Mann, im Anschluss lieferte ihn die Rettung in die Innsbrucker Klinik ein.
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