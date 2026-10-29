Arbeiter (19) stürzt von Gerüst 5 Meter auf Boden

Der erste Unfall ereignete sich in Debant im Bezirk Lienz gegen 11.30 Uhr. Ein 19-Jähriger hielt sich für Arbeiten auf einer Baustelle auf einem Baugerüst auf. „Aus noch unbekannter Ursache stürzte er aus einer Höhe von rund fünf Metern auf den Schotterboden ab“, heißt es von der Polizei. Beim Aufprall zog sich der junge Arbeiter schwere Verletzungen zu.