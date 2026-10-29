Feiern in Wien: Deine Traumfeier im Nordberg

Wer in Wien eine Feier plant, stößt erstaunlich oft auf dieselben Hürden: hohe Mindestumsätze, frühe Sperrstunden und Technik, die extra kostet. Das Nordberg im 9. Bezirk verfolgt seit mehr als zehn Jahren einen anderen Ansatz: Räume, Technik, Catering und Ablauf richten sich nach dem Anlass, nicht umgekehrt. Hinter den Kulissen zeigt sich, wie das im Alltag funktioniert und worauf Gastgeber bei der Suche achten sollten.