18-Jähriger ohne Führerschein von Polizei gestoppt

Am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr fiel Bediensteten der Polizeiinspektion Weitra ein Pkw auf, der auf der Stifterstraße in Gmünd unterwegs war. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Gmünd keinen Führerschein besaß.