Babysocken & Stofftiere aus Alpakawolle

Alpakawolle ist außergewöhnlich weich, temperaturausgleichend und vielseitig einsetzbar. Die Al‘s World GmbH nutzt diese Eigenschaften insbesondere für hochwertige Filzprodukte. Ein besonderes Produkt im Sortiment ist die Schuheinlage aus Alpakafilz: Sie sorgt auf natürliche Weise für ein angenehmes Fußklima und verbindet hohen Tragekomfort mit einem nachhaltigen Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Alpakawolle.