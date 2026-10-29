LIVE NOW: Break! Medvedev is back in the match

Four breaks in the third set

In the decisive set, it was once again the Brit who broke his opponent early to go up 2–0, while the Russian’s frustration grew. Three more breaks—one for Norrie, two for Medvedev—followed before the two headed into a decisive tiebreak after two and a half hours, where Medvedev ultimately prevailed. “It was very tough. It’s very hard to play against Norrie on this surface. After the first set, I was very tired, but I kept at it,” said the 30-year-old quarterfinalist, who will be back in action tomorrow against Frenchman Adrian Mannarino.