Victory over Norrie
LIVE NOW: Break! Medvedev is back in the match
Daniil Medvedev has advanced to the quarterfinals of the Erste Bank Open after a three-set thriller against Cameron Norrie. The Russian defeated the Brit on Thursday 4-6, 6-3, 7-6(1), after conceding three breaks in the decisive set.
After both players held their first service games in the first set, Medvedev suffered an early break to fall behind 1-2. Norrie, on the other hand, remained composed on his own serve and ultimately took the first set 6-4.
Medvedev showed a different side in the second set. The Russian broke his opponent early to go up 2–0 and then extended his lead to 3–0. The 2022 tournament champion took the set 6–3.
Four breaks in the third set
In the decisive set, it was once again the Brit who broke his opponent early to go up 2–0, while the Russian’s frustration grew. Three more breaks—one for Norrie, two for Medvedev—followed before the two headed into a decisive tiebreak after two and a half hours, where Medvedev ultimately prevailed. “It was very tough. It’s very hard to play against Norrie on this surface. After the first set, I was very tired, but I kept at it,” said the 30-year-old quarterfinalist, who will be back in action tomorrow against Frenchman Adrian Mannarino.
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