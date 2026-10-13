Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hitzige Versammlung

Brisante Abstimmung um Tourismus-Ehe mit Kitzbühel

Tirol
13.10.2026 14:34
Viele kamen zur Vollversammlung, ging es doch um die Zukunft einer ganzen Region.
Viele kamen zur Vollversammlung, ging es doch um die Zukunft einer ganzen Region.(Bild: TVB Brixental)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Der Tourismusort Kirchberg in Tirol will unbedingt zum Tourismusverband (TVB) Kitzbühel. In der Noch-TVB-Heimat Brixental fliegen deshalb die Fetzen. Am Montagabend kam es bei einer entscheidenden Abstimmung zum Showdown. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kirchberger wollen sich vom Tourismusverband Kitzbüheler Alpen-Brixental scheiden lassen und zu Kitzbühel wechseln!  Als in Tirol vor rund 25 Jahren die großen Tourismusverbände formiert wurden, war das bereits Thema. Damals zeigten sich die Kitzbüheler abweisend, jetzt umwirbt der dortige TVB-Obmann Christian Harisch die Nachbarn und ist für die neue Tourismus-Ehe.

Zitat Icon

Das Ergebnis aus Kirchberg nehmen wir ernst. Es ist aber eine Empfehlung an den Aufsichtsrat und auch an Bedingungen geknüpft.

TVB-Obfrau Julia Mingler-Haueis

Obmann musste Hut nehmen
Seit die Abspaltungspläne konkrete Formen annehmen, geht es im Brixental rund. Weil der dortige TVB-Obmann Willi Steindl offen für den Wechsel zu Kitzbühel eintrat und dafür „im Alleingang“ – wie es heißt – eine Vollversammlung für eine Abstimmung einberufen hat, musste er seinen Hut nehmen. Zuletzt wandte sich Alt-Obmann Alexander Aigner mit einer von gewichtigen Stimmen unterschriebenen Petition direkt ans Land, um Kirchberg aus der Ehe mit Westendorf und Brixen herauszulösen. 

Nun sehen sich die Scheidungs-Befürworter ihrem Ziel einen wichtigen Schritt näher. Montagabend wurde über einen Wechsel zu Kitzbühel Tourismus in einer Vollversammlung abgestimmt. Insgesamt waren 551 der knapp 2400 Stimmberechtigten des Verbandes vor Ort.

Kirchberg (im Bild das Doffest) ist der nächtigungsstärkste Ort im Brixental.
Kirchberg (im Bild das Doffest) ist der nächtigungsstärkste Ort im Brixental.(Bild: Dorffest Kirchberg JP)

52 Prozent sagen nicht alles aus
Bei der Abstimmung wurde mit 52 Prozent der gesamten Stimmpunkte empfohlen, einer Herauslösung Kirchbergs zuzustimmen (Nach Personen: 320 Mitglieder dafür, 218 dagegen). Betrachtet man die einzelnen Orte, zeigt sich die tiefe Spaltung: In Kirchberg waren 88 Prozent der Stimmpunkte für die Empfehlung. In Brixen im Thale sind 74 Prozent dagegen, in Westendorf 99 Prozent.  „Das Ergebnis aus Kirchberg nehmen wir ernst. Es ist aber eine Empfehlung an den Aufsichtsrat und an Bedingungen geknüpft“, verweist TVB-Obfrau Julia Mingler-Haueis auf einen Passus, der für die Gegner der Trennung entscheidend ist. Demnach wird die Zustimmung zum Wechsel nur empfohlen, sofern ein Verhandlungsergebnis mit Kitzbühel Tourismus vorliegt. Und da gibt es noch viele offene Fragen.

Lesen Sie auch:
Die Verantwortlichen des Tiroler Tourismus stellen sich bei den Abenden den Fragen aus der ...
Ab 14. Oktober
Mitreden über den Tourismus: Dialogreihe startet
11.10.2026

Dass diese bis zum erhofften Wechsel bereits Anfang 2027 geklärt sind, das bezweifelt Mingler-Haueis. Vor allem für Brixen und Westendorf stellt sich die Zukunftsfrage, sollte der starke Partner Kirchberg wegfallen. Das will man nun im TVB abklären. Einen Weg wählen, „der für die ganze Region trägt“, drückt es die TVB-Obfrau aus. Das dürfte schwierig werden, wenn ein Partner so gar nicht mehr will.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.10.2026 14:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KitzbühelTirolKirchbergAlpen
Abstimmung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
123.974 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
114.171 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
83.912 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
310 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
229 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
137 mal kommentiert
Ardo-Betriebsrat Dietmar Breiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf