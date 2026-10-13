Brisante Abstimmung um Tourismus-Ehe mit Kitzbühel

52 Prozent sagen nicht alles aus

Bei der Abstimmung wurde mit 52 Prozent der gesamten Stimmpunkte empfohlen, einer Herauslösung Kirchbergs zuzustimmen (Nach Personen: 320 Mitglieder dafür, 218 dagegen). Betrachtet man die einzelnen Orte, zeigt sich die tiefe Spaltung: In Kirchberg waren 88 Prozent der Stimmpunkte für die Empfehlung. In Brixen im Thale sind 74 Prozent dagegen, in Westendorf 99 Prozent. „Das Ergebnis aus Kirchberg nehmen wir ernst. Es ist aber eine Empfehlung an den Aufsichtsrat und an Bedingungen geknüpft“, verweist TVB-Obfrau Julia Mingler-Haueis auf einen Passus, der für die Gegner der Trennung entscheidend ist. Demnach wird die Zustimmung zum Wechsel nur empfohlen, sofern ein Verhandlungsergebnis mit Kitzbühel Tourismus vorliegt. Und da gibt es noch viele offene Fragen.