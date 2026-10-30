Was echt wächst, ist die Bürokratie

Nicht nur für Unternehmer, auch der Otto-Normalbürger muss sich immer mehr mit Bürokratie auseinandersetzen. Die Pointe dieser Entwicklung ist, dass man uns das nicht als „Bürokratie“ verkauft wird, sondern als Modernisierung, Stichwort „Digitalisierung“. Dahinter steckt für viele Menschen vermehrt der Aufwand, um das zu bekommen, was früher „einfacher“ ging. Noch dazu verbunden mit der Gefahr, dass man Gaunern auf den Leim geht und sich diesen ausliefert, weil man ja als braver Bürger der Aufforderung nachkommt, gewisse Daten zu erneuern oder gar weiterzugeben. Bleibt die Frage: Wenn Digitalisierung, KI und Co. so viele Vorteile und Erleichterung bringen, warum wächst eigentlich die Zahl der Beamten so kräftig?