Was echt wächst, ist die Bürokratie

Digitalisierung soll beim Abbau von Bürokratie helfen. Ob das wirklich so ist, das nimmt Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“, in seinem Kommentar unter die Lupe.
„Während sich die Bundesregierung für Bürokratieabbau feiert, spüren fast alle Firmen (98%) gar nichts davon! 45 Prozent sehen gar keine Veränderung. Und 53 Prozent sagen sogar: Die Belastungen sind größer geworden ...“
Nein. Diese Aussagen kommen nicht aus Österreich! Sie sind auf den Punkt gebracht die Ergebnisse einer Umfrage bei unseren Lieblingsnachbarn, den Deutschen. Aber es braucht keine eigene Umfrage in Österreich, um zu sagen: Natürlich trifft das auch auf uns zu. Hierzulande wird auch seit Jahren gebetsmühlenartig betont, dass man der Bürokratie den Kampf ansagt. Fakt ist: Dieses „Monster“ wächst und gedeiht, ist oftmals kaum mehr bewältigbar oder gar besiegbar.
Nicht nur für Unternehmer, auch der Otto-Normalbürger muss sich immer mehr mit Bürokratie auseinandersetzen. Die Pointe dieser Entwicklung ist, dass man uns das nicht als „Bürokratie“ verkauft wird, sondern als Modernisierung, Stichwort „Digitalisierung“. Dahinter steckt für viele Menschen vermehrt der Aufwand, um das zu bekommen, was früher „einfacher“ ging. Noch dazu verbunden mit der Gefahr, dass man Gaunern auf den Leim geht und sich diesen ausliefert, weil man ja als braver Bürger der Aufforderung nachkommt, gewisse Daten zu erneuern oder gar weiterzugeben. Bleibt die Frage: Wenn Digitalisierung, KI und Co. so viele Vorteile und Erleichterung bringen, warum wächst eigentlich die Zahl der Beamten so kräftig?
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