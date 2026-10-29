Crime Thriller Involving a Double Murder
Women’s Bodies Found in Freezers: Brothers Charged
The discovery of the bodies of a woman (34) and her daughter (10) in freezers in Innsbruck in late 2025 sent shockwaves through Austria. Two brothers have been in pretrial detention ever since. They are now facing charges of murder and other offenses.
The bodies of two women were found in November in an apartment in Innsbruck. The victims were a 34-year-old woman and her 10-year-old daughter. Two suspects—a pair of brothers—were arrested and have been held in pretrial detention.
Now the public prosecutor’s office is filing charges against the two brothers. They are accused of murder and other offenses, including desecration of a corpse, suppression of evidence, theft, unauthorized use of an ATM card, and fraudulent misuse of data processing.
The 56-year-old local resident is alleged to have violently suffocated his then-34-year-old girlfriend from Syria and her daughter on July 21, 2024. The 54-year-old local resident is alleged to have assisted his brother in the crime. He is said to have helped plan the crime and hide the bodies.
More details coming soon!
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