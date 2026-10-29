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A Good Omen for the ÖSV

Canceled Ski Races: Replacement Venue Now Confirmed!

Nachrichten
29.10.2026 10:30
Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The women’s Alpine World Cup races in Narvik—originally scheduled for March 2027 but since canceled for safety reasons—will remain in Norway. 

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They will instead be held in Kvitfjell, with the race dates remaining the same: downhill training on March 10 and 11, the downhill on March 12 (Saturday), and the super-G on March 13 (Sunday).

A good omen for the ÖSV: Women’s events were last held in Kvitfjell in February/March 2025, when Cornelia Hütter from Styria won a downhill race.

Not a Perfect Start
After a strong start to the season a year ago—with Julia Scheib’s victory and Marco Schwarz’s second-place finish in the Söldengiant slaloms, this year’s top Austrian results—following their withdrawals—were ninth place for Franziska Gritsch, who trains outside the ÖSV, in the first run, and fifth place for Raphael Haaser after posting the fastest time in the second run.

Things should go better in the upcoming races. The slaloms in Levi and Gurgl will follow in November, before the North American tour begins. “We have a solid plan for both men’s and women’s teams on how we want to approach things. If that always worked and were that simple, everyone would probably be a world champion anyway. It’s an incredibly exciting sport—a lot can happen, for better or for worse,” emphasized ÖSV Alpine Director Christian Mitter.

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