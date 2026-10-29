Canceled Ski Races: Replacement Venue Now Confirmed!

Not a Perfect Start

After a strong start to the season a year ago—with Julia Scheib’s victory and Marco Schwarz’s second-place finish in the Söldengiant slaloms, this year’s top Austrian results—following their withdrawals—were ninth place for Franziska Gritsch, who trains outside the ÖSV, in the first run, and fifth place for Raphael Haaser after posting the fastest time in the second run.