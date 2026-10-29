Große Demo in Innsbruck gegen das Uni-Sparbudget

Keine Kürzungen auf Kosten von Bildung, Wissenschaft und Zukunft! Unter diesem Motto hat die ÖH Donnerstagnachmittag zu der Protestkundgebung in Innsbruck gerufen. Immerhin würden die Sparpläne der Bundesregierung an der Universität Innsbruck und der Medizin-Uni Innsbruck rund 33.000 Studierende und 8500 Mitarbeiter unmittelbar treffen.