Der „Teufel von Avignon“ bekommt die Höchststrafe

Dem Hauptangeklagten in dem Verfahren, Dominique Pelicot, wurde vorgeworfen, seine damalige Frau Gisèle über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, sich an ihr vergangen und sie Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten zu haben. Die Taten hatte der 71-Jährige sogar gefilmt – 200 Vergewaltigungen wurden so aufgedeckt.