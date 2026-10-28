At 79, it's over
Cabaret Artist Lukas Resetarits Ends His Career
Lukas Resetarits is turning his back on the cabaret stage: The artist’s management announced that he is ending his career “effective immediately.”
It’s the end of an era: After 49 years, the cabaret legend is retiring from the stage for good. “After 30 solo cabaret shows [...] stage performances became increasingly physically demanding for Lukas Resetarits, and his stress levels kept rising,” the 79-year-old’s management stated in a press release: “Lukas Resetarits has therefore decided to bid farewell to the stage effective immediately.”
This marks not only the end of one of the country’s most influential cabaret careers; Resetarits, born on October 14, 1947, in Stinatz, also played a significant role in shaping Austrian television and film history alongside his stage career.
He achieved cult status above all in the role of Major Adolf Kottan from “Kottan ermittelt.” Resetarits was also a popular performer in the ORF series “Tohuwabohu,” the television cabaret “D.O.R.F.,” and in Ernst Hinterberger’s “Kaisermühlenblues.” “Saying goodbye is hard for him—and for us, too. We ask that you respect this decision,” the management of the exceptional comedian stated.
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