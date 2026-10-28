Cabaret Artist Lukas Resetarits Ends His Career

He achieved cult status above all in the role of Major Adolf Kottan from “Kottan ermittelt.” Resetarits was also a popular performer in the ORF series “Tohuwabohu,” the television cabaret “D.O.R.F.,” and in Ernst Hinterberger’s “Kaisermühlenblues.” “Saying goodbye is hard for him—and for us, too. We ask that you respect this decision,” the management of the exceptional comedian stated.