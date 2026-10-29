Gruselige Familienführungen bei SONNENTOR

Erleben Sie morgen Freitag, 30. Oktober, eine gruselige Reise durch die Kräuterhallen bei SONNENTOR in Sprögnitz im Waldviertel – auf der Spur geheimnisvoller Umweltmonster, die entdeckt und überlistet werden wollen.
Ende Oktober ist Gruselzeit – „pünktlich“ vor Halloween gibt es am Freitag, den 30. Oktober bei SONNENTOR viel Mystisches und Gruseliges. Ein Nachmittag voller Staunen, kleiner Abenteuer und spannender Suche steht auf dem Programm. Rund um die ganz besondere Familienführung gibt es tolle Mitmachstationen für Kinder:
Beim Kinderschminken kann man sich in gruselige Gestalten verwandeln. Und bei den Bastelstationen rund um Kürbis & Co. kann man sich so richtig kreativ austoben.
Ein besonderes Grusel-Highlight ist die lustige Jagd nach „Umweltmonstern“ durch die Kräuterhalle. Wer sie findet, wird natürlich belohnt. Kleiner Tipp: die Bastelstation am besten vor der Führung besuchen, denn die gebastelten Sachen sind bei der Jagd auf die Umweltmonster von Vorteil! Bei der Monstersuche ist auch eine Taschenlampe empfehlenswert.
Für Spannung sorgt eine stündliche Verlosung.
Wer sich stärken möchte, der besucht am besten das Bio-Gasthaus „Leibspeis“. Bis 19 Uhr werden schaurig-leckere Bio-Köstlichkeiten serviert.
Die Führungen finden um 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr statt, Anmeldungen bitte unter www.sonnentor.com/de-at/besuchen/veranstaltungen/gruselfuehrung
Alle Besucher können natürlich auch gerne verkleidet und geschminkt teilnehmen!
Wo: SONNENTOR, Haupteingang, 3913 Sprögnitz, Strögnitz 10
Alle Infos auch unter SONNENTOR ERLEBNIS, erlebnis@sonnentor.at oder telefonisch unter Tel. 02875 / 7256100.
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