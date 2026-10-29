Gruselige Familienführungen bei SONNENTOR

Ein besonderes Grusel-Highlight ist die lustige Jagd nach „Umweltmonstern“ durch die Kräuterhalle. Wer sie findet, wird natürlich belohnt. Kleiner Tipp: die Bastelstation am besten vor der Führung besuchen, denn die gebastelten Sachen sind bei der Jagd auf die Umweltmonster von Vorteil! Bei der Monstersuche ist auch eine Taschenlampe empfehlenswert.