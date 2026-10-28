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Aus im DFB-Pokal

Böse Überraschung! Zweitligist schockt Muslic-Klub

Fußball International
28.10.2026 19:58
Miron Muslic und seine Schalker sind im Pokal ausgeschieden.
Miron Muslic und seine Schalker sind im Pokal ausgeschieden.(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Bitteres Pokal-Aus für Schalke 04 und Miron Muslic. Für den Trainer-Legionär und den Traditionsverein ist nach einem 0:2 gegen Zweitligist Dynamo Dresden schon in der zweiten Cup-Runde Schluss.

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Bitterer Abend für die Schalker. Muslic, der in seiner Startelf auf die ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic und Junior Adamu, verzichtet hat, musste in Dresden mit ansehen, wie sein Team nicht ins Spiel fand. In den ersten 45 Minuten gelang es beiden Teams nicht gefährliche Aktionen zu kreieren.

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Auch ÖFB-Kicker bringen keine Wende
Nach Wiederanpfiff wurde es für Schalke aber noch schlimmer. Patrice Covic brachte nach Zuspiel von Simon Straudi die Dresdner in Führung (53.). Ein Schock für das Muslic-Team, das anschließend gegen die Niederlage ankämpfte. 

Doch zählbares schaute dabei nicht raus. Auch die eingewechselten Adamu und Ljubicic konnten nichts ausrichten. In der 88. Spielminute sorgte Christoph Daferner schließlich für das 2:0 des Underdogs. Gleichbedeutend mit dem Endergebnis.

Freiburg dreht Partie
Freiburg bezwang den Zweitligisten VfL Wolfsburg vor Heimpublikum nach 1:2-Rückstand 3:2. Philipp Lienhart verteidigte ab der 68. Minute und leistete die Vorlage zum späten Siegtor von Keisuke Goto (92.). Stuttgart besiegte Paderborn auswärts 1:0 (0:0), Deniz Undav traf in der Nachspielzeit.

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