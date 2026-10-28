14-Jähriger stürzte mit illegalem Motocross

Ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige waren mit Mofas beziehungsweise Motocross-Motorrädern auf der Gemeindestraße unterwegs gewesen. Dabei hatte ein 61-Jähriger die Gemeindestraße betreten, um die drei anzuhalten. Während die ersten beiden Lenker dem Mann auswichen und weiterfuhren, stürzte der 14-Jährige mit seinem Motorrad. Der 61-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte. Der 14-Jährige hatte keinen Führerschein, sein Motorrad war nicht zum Verkehr zugelassen.