14-Jähriger stürzte mit illegalem Motocross

Ein 61-Jähriger wollte drei Jugendliche (14, 15), die teils illegal mit ihren Motocross-Motorrädern am Anton-Wildgans-Weg in Seiersberg (Steiermark) unterwegs waren, aufhalten. Ein 14-Jähriger stürzte und musste auf die Intensivstation gebracht werden.
Ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige waren mit Mofas beziehungsweise Motocross-Motorrädern auf der Gemeindestraße unterwegs gewesen. Dabei hatte ein 61-Jähriger die Gemeindestraße betreten, um die drei anzuhalten. Während die ersten beiden Lenker dem Mann auswichen und weiterfuhren, stürzte der 14-Jährige mit seinem Motorrad. Der 61-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte. Der 14-Jährige hatte keinen Führerschein, sein Motorrad war nicht zum Verkehr zugelassen.
Keine Unbekannten
Die zwei anderen Burschen waren schnell ausgeforscht, sie dürften der Polizei nicht unbekannt gewesen sein. Der zweite 14-Jährige hatte ebenfalls weder Lenkberechtigung noch eine Zulassung für sein Mofa. Der 15-Jährige verfügte zwar über eine entsprechende Lenkberechtigung und ein zugelassenes Fahrzeug, war jedoch ohne Kennzeichen unterwegs.
Alle drei Jugendlichen werden angezeigt. Zudem laufen weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.
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