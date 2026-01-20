Vorteilswelt
Sexuelle Übergriffe

Russell Brand entgeht trotz neuen Vorwürfen U-Haft

Society International
20.01.2026 16:52
Russell Brand muss sich vor Gericht verantworten, der Untersuchungshaft entging er allerdings.
Russell Brand muss sich vor Gericht verantworten, der Untersuchungshaft entging er allerdings.(Bild: AFP/BENJAMIN CREMEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspieler und Comedian Russell Brand muss trotz schwerer Vorwürfe wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe nicht in Untersuchungshaft. Dem 50-Jährigen wurde am Dienstag während einer Anhörung vor Gericht in London Kaution gewährt.

Brand, der nur seinen Namen und Geburtsdatum bestätigte, nahm an der Anhörung per Videoschaltung aus den USA teil. Er soll am 17. Februar erneut vor Gericht erscheinen.

Übergriffe auf zwei Frauen
Bei der Anhörung ging es um mutmaßliche Übergriffe auf zwei Frauen, darunter Vergewaltigung, wegen derer Russell Brand Ende vergangenen Jahres angeklagt wurde. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht.

Bereits zuvor war wegen mutmaßlicher Taten gegen vier andere Frauen Anklage erhoben worden. Brand hatte die Anschuldigungen vor Gericht zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Eine Verhandlung ist bereits für Juni angesetzt.

Vorgeworfen wird dem Ex-Mann von US-Sängerin Katy Perry unter anderem, er habe eine Frau in einem Hotel vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an der Brust angegriffen und sie zum Oralsex gezwungen. Die inkriminierten Taten sollen im Zeitraum zwischen 1999 und 2005 verübt worden sein.

