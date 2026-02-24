Komiker Russell Brand plädierte auf nicht schuldig

Vor einem Londoner Gericht wies der 50-Jährige am Dienstag den Vorwurf zurück, 2009 einen sexuellen Übergriff auf eine Frau in London verübt und im selben Jahr eine andere „Frau im Alter von 16 Jahren oder älter“ vergewaltigt zu haben. Zu Alter und Identität der mutmaßlichen Opfer wurden keine Angaben gemacht.