Mit Bibel vor Gericht

Komiker Russell Brand plädierte auf nicht schuldig

Society International
24.02.2026 14:02
Russell Brand erschien mit Bibel und Kreuz um den Hals beim Gerichtstermin und plädierte auf ...
Russell Brand erschien mit Bibel und Kreuz um den Hals beim Gerichtstermin und plädierte auf nicht schuldig.(Bild: AP/Alberto Pezzali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach neuen Vergewaltigungs- und Belästigungsvorwürfen gegen ihn hat der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand auf nicht schuldig plädiert. 

0 Kommentare

Vor einem Londoner Gericht wies der 50-Jährige am Dienstag den Vorwurf zurück, 2009 einen sexuellen Übergriff auf eine Frau in London verübt und im selben Jahr eine andere „Frau im Alter von 16 Jahren oder älter“ vergewaltigt zu haben. Zu Alter und Identität der mutmaßlichen Opfer wurden keine Angaben gemacht.

Schwere Vorwürfe von sechs Frauen
Nach der kurzen Anhörung wurde entschieden, dass Brand weiter unter juristischer Aufsicht steht. Im Juni soll der Prozess gegen ihn beginnen.

Nach Angaben der britischen Polizei werfen insgesamt sechs Frauen dem Schauspieler sexuelle Übergriffe vor.

Russell Brand hat sich als Guru neu erfunden. Insgesamt sechs Frauen machen dem Komiker schwere ...
Russell Brand hat sich als Guru neu erfunden. Insgesamt sechs Frauen machen dem Komiker schwere Vorwürfe.(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Im Mai vergangenen Jahres hatte er bereits bei vier Frauen betreffenden Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Dabei ging es um Vergewaltigung, erzwungenen Oralverkehr sowie sexuelle Übergriffe und sexuelle Nötigung in den Jahren 1999 bis 2005.

Kreuz auf nackter Brust
Zu dem Gerichtstermin am Dienstag erschien Brand in einem schwarzen Mantel und einem Leopardenhemd, dessen oberste Knöpfe offen waren. Auf seiner Brust war ein Goldkreuz zu sehen, in seiner Hand trug er eine Bibel.

Lesen Sie auch:
Russell Brand muss sich vor Gericht verantworten, der Untersuchungshaft entging er allerdings.
Sexuelle Übergriffe
Russell Brand entgeht trotz neuen Vorwürfen U-Haft
20.01.2026
Wegen sexueller Gewalt
Russell Brand: Neue Vorwürfe von zwei Frauen
23.12.2025

Brand unterstützte früher politische Kampagnen der Linken. Mittlerweile hat der Ex-Mann von US-Popstar Katy Perry sich jedoch als konservativer Guru neu erfunden, der Millionen Follower in Online-Netzwerken hat.

Society International
24.02.2026 14:02
